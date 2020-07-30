Сегодня председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде побывал в селе Вандам Габалинского района, где родился и вырос генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов.

Как говорится в сообщении УМК, А.Пашазаде встретился с семьей погибшего генерала. Шейхульислам выразил соболезнования семье генерал-майора, отдавшего свою жизнь за наше правое дело, отметил, что посетил могилу нашего героя во II Аллее почетного захоронения.

Он отметил, что в ходе последней провокации врага на границе погибли наши офицеры и солдаты, был убит мирный житель. А.Пашазаде почтил память всех наших шехидов, отдавших свои жизни за родину, отметил, что наш народ гордится своими героями, и их гибель не останется безнаказанной.

Во встрече с семьей погибшего генерала приняли участие глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев и представители общественности района, аксакалы. Семья П.Гашимова выразила глубокую признательность шейхульисламу и всем, кто с ним приехал.

Minval.az