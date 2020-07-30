«Азербайджан много нам помогал. Прежде всего, я хотел бы вспомнить 2005 год. В то время у нас был большой энергетический кризис: газопроводы и линии электропередачи, входящие в Грузию, были перекрыты. Азербайджан спас миллионы грузин от холода. Я бы даже сказал, что Азербайджан спас нас от голода и смерти. Это продолжалось в течение нескольких недель. Ни я, ни народ Грузии никогда не забудем этой помощи. Затем, когда наша страна была захвачена в 2008 году, Азербайджан предпринял ряд мер по производству энергии в экономической сфере, имевших жизненно важное значение для Грузии. Это была поддержка настоящего друга, настоящего брата. Не каждый брат поможет, как Азербайджан. Такие вопросы будут помнить на протяжении поколений и веков».

Об этом, как передает Minval.az, заявил экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в интервью общественному телеканалу.

«Азербайджан и Грузия — две братские страны. Наши страны расположены между Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой, и это играет очень важную роль. Также наши народы любят друг друга. В Грузии очень большая азербайджанская община. Грузия предоставляет Азербайджану доступ к мировым рынкам. Азербайджан является ключевым фактором инвестиций, поддержки и общего развития Грузии», — отметил он.

Саакашвили также прокомментировал сообщения о том, что через территорию Грузии в Армению попало сербское оружие, которое было задействовано страной-оккупантом в ходе эскалации на госгранице в товузском направлении.

По словам Саакашвили, если данная информация будет проверена и подтверждена, то этот прискорбный факт будет серьезно противоречить традиционной политике дружбы, доброй воли и братства между нашими странами.

«Конечно, Грузия заинтересована в установлении мира в регионе, а не в конфликтах. Мы должны понимать, что нынешнее правительство Грузии не является полностью независимым, находясь под сильным внешним влиянием. А потому это вполне может быть приказом, отданным вне Грузии, а не изъявление воли грузинского народа. Ваша страна является важным фактором развития Грузии. Наши отношения с Азербайджаном находятся на таком уровне, что каждый предпринятый против них шаг — это шаг против грузинского народа, шаг против мира в регионе, против моих личных фундаментальных принципов. Люди, которые организовали это, должны быть наказаны. Это было бы большой неблагодарностью в ответ на добрые дела, которые Азербайджан совершал с Грузией на протяжении многих лет. Концепция благодарности уникальна не только для людей, но и для международных отношений. У нас нет причин быть неблагодарными Азербайджану. Напротив, мы должны быть еще более глубоко благодарны Азербайджану за протянутую вот уже много лет братскую руку помощи», — резюмировал он.

Minval.az