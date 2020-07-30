ОДКБ не станет защищать Армению в случае войны с Азербайджаном, в ситуацию вмешается Россия. Такое мнение высказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя беспрецедентные турецко-азербайджанские учения. Они, напомним, вызвали панику как в Армении, так и в российских экспертных кругах.

«Ни Киргизия, ни Казахстан, ни Таджикистан или Беларусь, входящие в эту организацию, воевать в Закавказье не будут ни при каких обстоятельствах. ОДКБ — это ведь не НАТО, где даже Черногория посылала несколько своих солдат на последние большие учения Альянса Trident Juncture («Единый трезубец»). Белорусская конституция, например, запрещает воевать армии этой страны за пределами ее территории. Среднеазиатские республики, состоящие в ОДКБ, тоже не собираются воевать в Закавказье. Иначе говоря, это дело касается только Армении и России, а другие участники ОДКБ в случае чего будут оказывать им главным образом моральную поддержку», — отметил он.

При этом, продолжил эксперт, российские войска, которые находятся в Армении, не совсем российские — процентов на 90 по личному составу они армянские. «Старая имперская традиция — нанимать для службы местных. Это просто дешевле выходит, чем возить самолетами из России контрактников.

В любом случае, там всего одна мотострелковая бригада, около четырех тысяч человек. Помимо этого, там есть еще наш авиационный отряд с МиГ-29, зенитно-ракетные комплексы. Но в целом это достаточно символическая боевая сила по сравнению с находящейся на другой стороне границы 3-й полевой армией Турции.

Возможности усиления нашей группировки там достаточно ограничены, потому что в случае чего придется пробиваться через Грузию. А грузины могут не пустить, и тогда придется с боями проходить их территорию… Можно, конечно, подвозить подкрепления по воздуху. Но воздушным путем танковые и мотострелковые бригады перебрасывать сложно. Кроме того, у турок тоже очень мощная современная авиация.

В общем, при развертывании там военных действий, турки снесут и армянские, и российские силы, находящиеся в Армении. Но это будет означать войну с Россией, которая в таких условиях может прибегнуть к силам ядерного сдерживания — в соответствии с нашей оборонной доктриной», — подчеркнул он.

На вопрос, пойдет ли Москва на такой рискованный шаг, эксперт ответил: «Может и пойти. Нанесет, например, демонстрационный удар по горной местности, где никого нет. Но, с другой стороны, это уже будет война со всем НАТО».

Minval.az