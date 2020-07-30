Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Габалинском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, с целью улучшения обеспечения посевных площадей в Габалинском районе оросительной водой и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 10 населенных пунктах Габалинского района с населением 14880 человек на проектировку и бурение 10 субартезианских скважин из госбюджета Азербайджанской Республики на 2020 год Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 700 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету Министров – решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az