Распространена видеозапись с кадрами задержания в Зардабе председателя муниципалитета и экс-представителя главы ИВ.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана были проведено расследование на основании обращения о том, что председатель сельского муниципалитета Ярмамедбагы Зардабского района Халилов Сахиб Осман оглу и экс-представитель главы ИВ Зардабского района по сельскому административно-территориальному округу Ярмамедбагы Халилов Рахиб Едияр оглу в обмен на сдачу в аренду на 25-летний срок муниципального земельного участка вымогали в качестве взятки у гражданина денежные средства в размере 10 тысяч манатов.

На основании указанных фактов 28 июля 2020 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Указанные лица были задержаны в качестве подозреваемых. В рамках уголовного дела продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Minval.az