Азербайджан и Турция проводят совместные военные учения. Со стрельбами артиллерии и боевой авиацией. С 29 июля по 10 августа. Руководство Турции заявило, что в случае военного конфликта Азербайджана и Армении Турция окажет Азербайджану массированную военную поддержку.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог, соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков.

«Если боевые действия выйдут на территорию Армении, то Россия будет обязана оказать военную помощь Армении как члену ОДКБ. Иначе зачем тогда нужна ОДКБ? Поэтому военные аналитики всего мира высчитывают, возможно ли военное столкновение России и Турции? Мой ответ — нет. Потому что Азербайджан интересует не Армения, а Нагорный Карабах», — отметил Марков.

«А если боевые действия будут на территории Нагорного Карабаха, то Россия на будет оказывать поддержки Армении, потому что признает Нагорный Карабах частью Азербайджана», — подытожил политолог.



Minval.az