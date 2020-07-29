29 июля в Исмаиллинском районе после реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Тезекенд-Агбулаг-Гошакенд.

В открытии дороги принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о том, что дорога протяженностью 8 километров, построенная за счет инвестиционных расходов в 3,8 миллиона манатов, соединяет 3 населенных пункта с населением 2800 человек. Вдоль дороги создана вся необходимая инфраструктура. Строительство дороги создаст благоприятные условия для того, чтобы жители данных сел быстро и удобно добирались до пункта назначения и могли своевременно доставлять выращенную сельскохозяйственную продукцию до рынков и других пунктов продажи.

Затем главе государства был представлен проект строительства автомобильной дороги Гушендже-Зогаллыг.

Было отмечено, что на строительство данной дороги, соединяющей два населенных пункта с населением три тысячи человек, на основании Распоряжения президента Азербайджана от 25 июня 2019 года было выделено 2,9 миллиона манатов, строительные работы завершились. Дорога протяженностью семь километров значительно облегчила передвижение между населенными пунктами и до районного центра.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о положении дел со строительством сельских дорог по стране в целом.

Minval.az