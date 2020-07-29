Тарифы по агрострахованию в Азербайджане будут диверсифицированными и зависеть от ряда факторов, заявил председатель правления Фонда агрострахования Фуад Садыхов

«Тарифы будут меняться в зависимости от географических и климатических условий. Например, учитывая тот факт, что риск града выше в горных и предгорных районах страны, нежели в Аранской зоне, то тарифы будут отличаться», — приводит слова Садыхова пресс-служба Фонда.

Он также подчеркнул, что «половина страховых премий будет покрываться со стороны государства».

Minval.az