29 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку и в Балакянский, Шекинский и Габалинский районы.
Информацию распространяет пресс-служба главы государства.
29 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку и в Балакянский, Шекинский и Габалинский районы.
Информацию распространяет пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/07/29 20:02
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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