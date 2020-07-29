По результатам проведенного специалистами Национальной гидрометеорологической службы мониторинга было установлено, что сегодня, начиная с полудня, количество пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превысило норму, сказал Заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы (МЭПР) Васиф Алиев.

«Причиной этого является усиление северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове до 23-25 м/с. В результате образующаяся на производственных территориях пыль поднялась в верхние слои атмосферы», — сказал он.

По словам В.Алиева, в связи с метеорологическими условиями прогнозируется, что в ближайшие два дня количество пыли в воздухе превысит норму.

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