В соответствии с постановлением Кабинета министров первого и второго августа электрички по Абшеронской кольцевой ходить не будут, сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«В нерабочий и праздничный дни — 31 июля и третьего августа, будут работать электропоезда Баку-Хырдалан-Сумгайыт, отправляющиеся в 17:30 и 18:35, электропоезда Баку-Пиршаги-Сумгайыт, отправляющиеся в 17:40 и 19:05. Также будут работать электропоезда Сумгайыт-Пиршаги-Баку, отправляющиеся в 07:40 и 09:15, и Сумгайыт-Хырдалан-Баку, отправляющиеся в 08:00 и 09:20», — сказали в ЗАО.

Minval.az