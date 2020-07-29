Замдиректора Госагентства по профессиональному образованию Эльнур Насибов назначен советником министра образования Азербайджана.
Приказ об этом подписал министр образования Эмин Амруллаев.
Замдиректора Госагентства по профессиональному образованию Эльнур Насибов назначен советником министра образования Азербайджана.
Приказ об этом подписал министр образования Эмин Амруллаев.
Дата: 2020/07/29 15:53
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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