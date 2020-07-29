30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди, грозы. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 70-80%, днем 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть западный ветер, временами усилится. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az