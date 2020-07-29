Председатель Управления Мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в вопрос принятия фетвы в связи с праздником Гурбан байрамы в этом году.

Как сообщили в УМК, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что с целью защиты человеческой жизни, которая является самой большой ценностью, созданной Всевышним, места поклонения временно закрыты в связи с обязательными правилами, введенными в период пандемии, даже паломничество в хадж было перенесено:

«По этой причине необходимо учитывать определенную разницу в этом году в связи праздничной молитвой и жертвоприношением. Религиозным деятелям было сообщено, чтобы они донесли до людей эти особенности и разъяснили людям, что в дни праздника Гурбан байрамы материальная и моральная помощь нуждающимся людям является богоугодным делом».

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