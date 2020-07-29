Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с праздником Гурбан байрамы.

Как сообщили в Министерстве, в предстоящие праздничные дни Гурбан байрамы, учитывая пандемию, скопление людей, продажа и забой скота за пределами установленных мест, в отличие от предыдущих лет будут запрещены.

В соответствии с требованиями особого карантинного режима для покупки жертвенного животного с ярмарки онлайн-продаж необходимо обратиться на новый портал (www.qurbanliq.kendden.az).

Требуется соблюдение всех правил, введенных Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики в связи с особым карантинным режимом.

Minval.az