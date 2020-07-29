29 июля в Исмаиллы состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Minval.az