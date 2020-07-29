29 июля в Исмаиллы состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
29 июля в Исмаиллы состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Дата: 2020/07/29 11:58
Раздел: Азербайджан
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