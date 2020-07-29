29 июля в ходе поездки в Исмаиллинский район президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику.
Кроме того, Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента здания Центра творчества, выставки и продаж DOST Evi Министерства труда и социальной защиты населения в Исмаиллы.
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о Центре.
Ильхам Алиев заложил фундамент Центра.