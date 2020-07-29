В Баку возле Кукольного театра на территории Приморского национального парка задержаны велосипедисты.

Cотрудниками полиции составлен протокол о нарушении требований запрещающего знака, передает АПА.

Кроме того, к ответственности привлечены лица, игнорирующие индивидуальные средства защиты дыхательных путей, а также лица, собравшиеся в парке в группы более пяти человек.

Сотрудники Сабаильского районного управления полиции и Сводного полка полиции быстрого реагирования продолжили рейд на Площади фонтанов. Начальник отдела Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев сообщил, что граждане могут передвигаться на велосипедах возле Площади Флага и на бульваре «Агшехер».

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