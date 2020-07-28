Azərkosmos подписал соглашение о сотрудничестве с канадской компанией Canada Prime African Media Systems company, которая работает в области телекоммуникаций, предоставляя спутниковые решения и Телекоммуникационные услуги, говорится в сообщении Azərkosmos.

Согласно соглашению, Prime African Media Systems будет транслировать ATN TV в западноафриканском регионе, используя возможности спутника Azerspace-2.

«Благодаря инфраструктурным возможностям Prime African Media Systems мы обеспечим инновационные спутниковые решения для сложных географических объектов в африканском регионе», — сказал Марк Гатри, коммерческий директор Azercosmos.

«Это прекрасная возможность для нас спроецировать и представить африканские истории с африканской точки зрения. Возможности для нас безграничны, чтобы обучать, возвышать и расширять возможности африканских поколений с помощью этого спутникового решения от Azercosmos», — сказала Виктория Хан, технический директор Prime African Media Systems.

Minval.az