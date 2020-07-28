В Абшеронском районе проведен рейд против нарушителей карантинного режима, оштрафованы 380 человек.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных на территории Абшеронского района сотрудниками полиции с целью пресечения массового заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) были выявлены и оштрафованы водители, передвигавшиеся на транспортных средствах по дорогам без разрешения, лица, покинувшие места проживания без разрешения, а также те, кто не пользовался средствами защиты органов дыхания. В отношении нарушителей были составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках.

Всего сотрудниками Абшеронского районного отдела полиции в ходе последних рейдов за нарушение требований особого карантинного режима были составлены административные протоколы в отношении 380 человек. Из них 261 человек оштрафованы за неиспользование медицинских масок, а 119 – за то, что покинули место проживания без разрешения. Трое нарушителей требований карантинного режима арестованы в административном порядке. Были выявлены также 3 кафе и ресторана, незаконно функционировавших с нарушением требований, в отношении их владельцев приняты строгие меры.





Minval.az