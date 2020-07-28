С 2008 года до сегодняшнего дня инвестиции SOCAR в Турцию составили около 16,5 млрд. долларов, сказал руководитель отдела по внешним связям «SOCAR Turkey» Мурат Лекомпте.

По его словам, инвестиции SOCAR в Турцию начались с приватизации нефтехимического комплекса «Petkim» в 2008 году. После приватизации до сегодняшнего дня в «Petkim» (технические и другие работы по реконструкции) было инвестировано около 1 млрд. долларов.

По словам М.Лекомпте, SOCAR продолжит инвестировать в реализуемые в Турции проекты. Сюда входят дополнительные инвестиции, которые будут направлены на увеличение возможностей хранения и другие технические вопросы введенного в эксплуатацию в 2018 году нефтеперерабатывающего завода STAR.

Стоимость строительства завода по переработке нефти STAR составляет 6,3 млрд. долларов, вместе с инвестициями этого и следующего года эта сумма достигнет 7 млрд. долларов.

Согласно календарю предварительных инвестиций, объем инвестиций SOCAR в Турцию достигнет 19,5 млрд. долларов

Minval.az