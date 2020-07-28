Обнародован прогноз погоды на 29 июля.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах ожидаются дожди, грозы. Будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность –55-65%.

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