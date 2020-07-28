ИВ Ясамальского района Баку провела встречу с жителями, на которой обсуждался вопрос в связи с началом строительства жилого здания в районе территории озера.

Об этом во вторник сообщили сами жители.

На встрече жителям сказали, что озеро будет очищено, с территории уже вывозится строительный мусор и начались работы по благоустройству.

Это подтвердили Trend и в Исполнительной власти.

«Территория вокруг озера будет благоустроена, и будут созданы благоприятные условия для местных жителей», — сказали в ИВ.

Minval.az