ИВ Ясамальского района Баку провела встречу с жителями, на которой обсуждался вопрос в связи с началом строительства жилого здания в районе территории озера.
Об этом во вторник сообщили сами жители.
На встрече жителям сказали, что озеро будет очищено, с территории уже вывозится строительный мусор и начались работы по благоустройству.
Это подтвердили Trend и в Исполнительной власти.
«Территория вокруг озера будет благоустроена, и будут созданы благоприятные условия для местных жителей», — сказали в ИВ.