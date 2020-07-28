Крупнейшая организация американских израильтян — Израильско-американский Совет (IAC) осудил зверства, совершенные армянскими дашнаками 21 июля против членов азербайджанской общины перед Генконсульством.

В заявлении говорится, что нападение на азербайджанцев, собравшихся перед Генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, неприемлемо, сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В заявлении подчеркивается важность защиты свободы слова и собраний, отмечается, что насилие в отношении мирных демонстрантов представляет собой угрозу для общества США и демократических ценностей. В заключение организация пожелала пострадавшим скорейшего и полного выздоровления и выразила уверенность, что правоохранительные органы завершат расследование, и будут действовать решительно в соответствии с его результатами.

Отметим, IAC, действующая в Лос-Анджелесе, является самой быстрорастущей еврейской организацией в мире. Созданный в 2007 году, IAC объединяет около 250 тысяч американских израильтян. Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе поддерживает тесные дружеские отношения с этой организацией на протяжении многих лет.

Minval.az