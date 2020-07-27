В мобильном приложении E-TƏBİB, которое было создано с целью предотвращения распространения инфекции COVİD-19 в Азербайджане, выросло число людей с «желтым» статусом.

Об этом в понедельник сказал руководитель проекта Фуад Нифталиев.

По его словам, это люди у которых высокая вероятность заражения COVİD-19.

«Им присвоен данный статус, поскольку они на протяжении более чем 10 минут находились на расстоянии менее чем два метра от лиц, инфицированных коронавирусом. На данный момент в приложении зарегистрировались порядка 150 тысяч человек, свыше пяти тысяч которых лица с «желтым» статусом.», — сказал Нифталиев, слова которого приводит «Тренд».

Minval.az