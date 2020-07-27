Результаты карантина, введенного в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса, уже очевидны.

Об этом в понедельник сказал главный инфекционист Джалал Исаев.

По его словам, в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах ужесточенный режим карантина будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.

«После того, как результаты карантина будут известны, может быть принято решение в связи с продолжением принимаемых мер. Во всяком случае, результаты карантина очевидны. Благодаря карантину снизилось число инфицированных, и вырос показатель вылеченных. Это удовлетворительная ситуация. Разумеется, мы хотели бы лучших результатов. Однако данные на сегодня показывают, что карантин уже дал эффект», — сказал Джалал Исаев, которого цитирует «Тренд».

Напомним, что в течение приблизительно последних 10 дней в числе новых инфицированных наблюдается сокращение. Число инфицированных за сутки стало ниже 500 человек.

В Азербайджане уже число вылеченных превышает число инфицированных, 18 июля зафиксировано рекордное количество выздоровевших — 645 человек.

Minval.az