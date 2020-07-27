В некоторых интернет-ресурсах в обращении, распространенном от имени младшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиевой, якобы размещены призывы о том, чтобы пользователи не делились информацией по военным вопросам, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ).

В сообщении говорится, что в ходе предварительного расследования было установлено, что эта информация используется фейковыми профилями и распространяется с целью введения в заблуждение общественности и ради сенсации. Эта информация не имеет никакого отношения к Арзу Алиевой.

Сообщаем, что в настоящее время продолжается работа по установлению лиц, публикующих такую провокационную информацию и принятию в соответствии с законом надлежащих мер в в их отношении.

Minval.az