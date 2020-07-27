Это видео состоит из двух частей, одна часть снята 2-3 дня назад, а вторая – сегодня.

На видео запечатлены одни и те же люди – продающий овощи азербайджанец 27-28 лет и славянин спортивного телосложения 35-38 лет.

В первой части видео была показана агрессия русского, применившего грубую силу в отношении нашего соотечественника, причиной которой стала вывеска над ларьком азербайджанца «Товары армянам не продаю».

На втором же видео запечатлено, как обидчик-славянин приходит и извиняется перед азербайджанцем, которого ударил в прошлый раз, и говорит о том, что все произошедшее случилось по недоразумению. Судя по всему, с обидчиком провели разъяснительную беседу наши соотечественники, расставившие точки над i в данном вопросе.

Понятно, что первая часть видео попала в сеть не случайно – это было выгодно армянам, пытающимся сделать ставку на национальную карту. Но и вторая часть снята не случайно, съемки организовали наши соотечественники, которые сумели донести до сознания обидчика, что он неправ и заставили его извиниться.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! Видео 18+

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