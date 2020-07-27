Командированные в Товуз сотрудники издания Musavat.com подготовили репортаж с высоты Гарагая.

Отметим, ранее российский журналист Семен Пегов в своем позорном видеорепортаже утверждал, что высота Гарагая якобы находится «под контролем армян». Однако репортеры Musavat.com своим репортажем разоблачили ложь Пегова.

Как видно из эксклюзивных видекадров, позиции армян полностью находятся под контролем армии Азербайджана, укрепившейся на высоте Гарагая. Репортеры запечатлели с высоты Гарагая армянские села, пастбища, дома и дороги, а главное – засняли армянские посты и окопы. Репортеры сняли эти кадры с азербайджанских постов.

Вся территория и высоты находятся под контролем Азербайджанской армии!

Медиа-холдинг «Ени Мусават» выражает благодарность обеспечившему безопасность журналистов и выдавшему им бронированную экипировку Министерству внутренних дел, а также Службу Госбезопасности и Национальную Армию за помощь в реализации данного проекта.

Minval.az