В Азербайджане будут подготовлены предложения по использованию воды Каспийского моря.

Это отражено в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым «Плане мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы», передает АПА.

Согласно документу, Министерство экологии и природных ресурсов, Национальная Академия Наук Азербайджана, ОАО «Azmelsutəsərrüfat», ОАО «Азерсу», органы местной исполнительной власти в августе-октябре 2020 года должны представить в Кабинет Министров предложения в связи с использованием альтернативных источников, в том числе грунтовых, очищенных сточных, коллекторно-дренажных вод, а также воды, используемой в рыбоводных хозяйствах и воды Каспийского моря.

Следует отметить, что практика использования очищенной морской воды в качестве пресной применяется в ряде стран.

Minval.az