Благодаря пилотному проекту Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики под названием «Телемедицина» стало возможным проводить дистанционную диагностику COVID-19 и других острых респираторных заболеваний в онлайн-режиме.

Как сообщили в Минздрав, это нововведение, связанное с возможностями, предоставленными передовыми технологиями, встало в один ряд со многими другими предпринятыми для усиления борьбы с коронавирусом мерами.

В рамках пилотного проекта Минздрава «Телемедицина» пациенты имеют возможность попасть на приём к врачу в онлайн-режиме посредством видеоподключений. Так, посредством специального мобильного приложения уже началась дистанционная консультация пациентов с коронавирусной инфекцией. Более того, пациенты без симптомов или с лёгкими симптомами заболевания, проходящие лечение в домашних условиях, уже начали получать медицинскую онлайн-консультацию из дома, не посещая больниц или поликлиник.

Пользоваться услугой «Телемедицина» очень комфортно и просто как для врача, так и для пациента. Для этого достаточно просто загрузить приложение «Doctor Online» на устройство. При помощи программы пациент поддерживает постоянную связь со своим лечащим врачом посредством обычных и видео-звонков. Медицинские работники дают свои советы и рекомендации пациентам онлайн, а также предоставляют регулярные консультации и обеспечивают наблюдение.

Для того, чтобы больше людей воспользовались этим нововведением, подробная информация о правилах пользования службой «Телемедицина», Министерства здравоохранения АР уже размещена в виде объявлений на территориях тех городских поликлиник, где реализуется данный пилотный проект, а также в местах проживания.

Minval.az