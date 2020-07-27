Эмин Амруллаев назначен министром образования.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Эмин Амруллаев назначен министром образования.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2020/07/27 13:09
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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