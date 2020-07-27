Среднемесячная пенсия в Азербайджане в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 27%.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и социальной защиты.

«За шесть месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом 2019 года, среднемесячная пенсия увеличилась на 27% — до 300 манатов, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту увеличилась на 25,24%, составив около 330 манатов», — говорится в сообщении.

Согласно данным Министерства, на 1 июля 2020 года число пенсионеров в Азербайджане составляет 1,26 млн человек, из которых пенсию по возрасту получают 736,9 тыс. человек, по инвалидности — 380,9 тыс., по утрате кормильца — 142,2 тыс. человек.

Помимо этого, в первом полугодии текущего года объем финансирования пенсионных платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,09% (436,51 млн манатов), составив 2,25 млрд манатов.

Minval.az