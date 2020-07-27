Ошибочные SMS-сообщения, отправленные гражданам 25 и 26 июля с портала its.gov.az в связи с результатами тестов на коронавирус, не повлияли на общую статистику.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Отмечено, что ошибка произошла лишь в SMS-сообщениях.

«Неточность при отправке SMS-сообщений была обусловлена техническим сбоем. С сегодняшнего дня гражданам будут отправлены новые SMS-сообщения в связи с результатами тестов. В системе и программе «E-təbib» всё правильно. Приносим извинения за техническую ошибку, произошедшую в системе».

Напомним, что после того как Госагентство по ОМС сообщило о технической ошибке в SMS-сообщениях, отправленных гражданам 25 и 26 июля в связи с результатами тестов на коронавирус, распространилось мнение о влиянии этой ошибки на общую статистику.

Minval.az