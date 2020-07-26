В Сумгайыте 90-летний Афган Аскеров полностью вылечился от коронавируса. Он выписался из городской больницы номер 1, в которую поступил в критическом состоянии.

Афган Аскеров обратился в больницу с серьезными недомоганиями. При осмотре было обнаружено, что он инфицирован вирусом COVID-19. Старик, которого лечили 16 дней, уже чувствует себя хорошо, информирует АЗЕРТАДЖ.

Лечащий врач пациента, специалист из России Алим Гусейнов сказал, что пациент, получив полный курс лечения, выздоровел и уже выписан из больницы.

Проведенные в нашей стране масштабные мероприятия по обеспечению безопасности населения в борьбе с COVID -19 оказали положительное влияние и на динамику выздоровевших и в Сумгайыте. Количество выздоровевших превысило число выздоровевших за сутки. Количество людей, инфицированных коронавирусом в городе, сократилось в 2-3 раза по сравнению с предыдущими результатами. Проблем с обеспечением медикаментов в больницах нет.

За последние два месяца в больницы города с диагнозом COVID -19 обратились 1477 человек, из которых 1077 уже выздоровели и выписаны домой.

Minval.az