Грузия имеет стратегическое партнерство с Азербайджанской Республикой, наша позиция необратима, альтернативы миру на Кавказе нет, — так откликнулся советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани на распространившуюся информацию, что якобы Россия готовится перевезти через Грузию в Армению 300 единиц военных машин.

Как отметил советник премьера, позиция Грузии ясна и наглядна для всех партнеров страны.

«К сожалению, это не первый случай, когда конкретные СМИ пытаются исказить информацию и, соответственно, представить ее так, как отвечает их интересам. Хочу подчеркнуть, что позиция Грузии ясна, разъяснена и наглядна для всех наших партнеров», — отметил Ираклий Чиковани, слова которого приводит пресс-служба администрации правительства.

Minval.az