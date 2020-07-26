Заместитель начальника Главного управления государственной дорожной полиции МВД, полковник Ильхам Раджабов скончался от коронавируса, информирует «Репорт».
Несмотря на усилия врачей спасти жизнь И.Раджабова не удалось.
Заместитель начальника Главного управления государственной дорожной полиции МВД, полковник Ильхам Раджабов скончался от коронавируса, информирует «Репорт».
Несмотря на усилия врачей спасти жизнь И.Раджабова не удалось.
Дата: 2020/07/26 16:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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