Татарская диаспора Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией, устроенной вооруженными силами Армении на территории Товузского района Азербайджана.

В заявлении говорится:

«12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата азербайджанских позиций попытались перейти в наступление на участке Товузского района азербайджано-армянской границы. Азербайджанская армия нанесла противнику ответный удар. Враг отступил и понёс потери. При отражении атаки противника погибли высокопоставленные офицеры и военнослужащие сверхсрочной службы Вооружённых сил Азербайджанской Республики.

В связи с произошедшими 12-15 июля 2020 года событиями татарская диаспора Азербайджана выражает решительный протест стране — агрессору и осуждает захватническую политику Армении, направленную на эскалацию конфликта на азербайджано-армянской границе.

Татары Азербайджана поддерживают, осуществленную Вооруженными силами Азербайджана контроперацию в целях предотвращения армянской провокации и обеспечения безопасности гражданского населения. Мы гордимся успехами доблестных Вооруженных сил Азербайджана, давших адекватный отпор армянским агрессорам.

Мы склоняем головы в память азербайджанских военнослужащих, погибших в результате провокаций армянских вооруженных формирований. Allah rəhmət eləsin! Желаем скорейшего выздоровления раненным, пострадавшим в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Армения, которая более четверти века удерживает под оккупацией одну пятую часть азербайджанских земель, вновь продемонстрировала политику хищнического захвата и провокации. Мы призываем Армению и никем не признанный сепаратистский режим в Нагорном Карабахе положить конец агрессии, которая ставит под угрозу мир и стабильность в регионе и во всем мире.

Мы призываем мировое сообщество дать правовую оценку действиям Армении, в результате которых пострадало мирное население Азербайджана. Артиллерийские обстрелы мирных граждан войсками Армении – свидетельство неуважения этой страны к международному праву, в первую очередь к Женевской конвенции.

Проживающие в Азербайджане татары считают своим долгом отстаивать интересы отечества и принимать участие в освобождении нашей Родины от врага плечом к плечу с азербайджанскими братьями. Представители татарской диаспоры, как и в девяностые годы 20 века готовы всеми силами защищать территориальную целостность Азербайджана.

Татары, как и все многонациональное население республики, полностью поддерживают дальновидную политику президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Уверены, что в скором времени оккупационные армянские вооруженные формирования будут выдворены с нашей территории и Нагорный Карабах вернется в состав независимого Азербайджана!

Yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikası! Yaşasın qüdrətli Azərbaycan ordusu!»

Minval.az