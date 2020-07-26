Сегодня скончался врач Хасай Байрамов, который заразился коронавирусом.
Он работал в бригаде скорой помощи в Сумгайыте, пишет «Репорт».
Врач был подключен к аппарату искусственного дыхания.
Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.
Сегодня скончался врач Хасай Байрамов, который заразился коронавирусом.
Он работал в бригаде скорой помощи в Сумгайыте, пишет «Репорт».
Врач был подключен к аппарату искусственного дыхания.
Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.
Дата: 2020/07/26 16:05
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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