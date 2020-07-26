Сегодня скончался врач Хасай Байрамов, который заразился коронавирусом.

Он работал в бригаде скорой помощи в Сумгайыте, пишет «Репорт».

Врач был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Minval.az