27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ночью и утром будет слабый туман.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 26-27 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные, местами ливневые дожди, град. Утром ожидается туман, будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26, днем 35-39, в горах ночью 15-20, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az