Первые поезда по контрактам швейцарской компании Stadler с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» будут доставлены в Азербайджан в 2022 году.

Об этом сказала руководитель группы PR и маркетинга Stadler Minsk Дина Казакевич.

По ее словам, которые приводит «Тренд», в 2019 году железнодорожный оператор Азербайджана заказал первые одноэтажные поезда FLIRT, четыре из которых будут сконструированы как межрегиональные и оснащены дизель-электрическим приводом (DMU), а три — межрегиональные, управляемые посредством электрической тяги (EMU).

Minval.az