Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график выпускных (вступительных) экзаменов, которые будут проведены 29-30 июля 2020 года.

Как сообщили в ГЭЦ, в Оперативном штабе при Кабинете Министров был получен положительный ответ на обращение Совета директоров центра в связи с проведением экзаменов в городах и районах, где введен ужесточенный карантинный режим и экзамены будут проведены в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого карантинного режима, передает АПА.

Для уменьшения массовости в этих экзаменах не примут участие учащиеся 9-х классов, не подавшие заявления в колледжи (или в военные лицеи). Для этих учащихся выпускные экзамены будут проведены в сентябре.

29-30 июля 2020 года будут проведены:

• выпускные (вступительные) экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов;

• 1-й этап вступительных экзаменов в вузы по I-IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительные экзамены по V группе специальностей и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования;

• экзамены по азербайджанскому языку (государственный язык) для выпускников 11-х классов (нынешнего года и прошлых лет), обучающихся не на азербайджанском языке и для выпускников 9-х классов (нынешнего года и прошлых лет), подавших документы в колледжи;

• вступительные экзамены в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования для выпускников нынешнего года и прошлых лет.

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