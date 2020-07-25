Медицинские работники специальных амбулаторий, созданных при Главном управлении здравоохранения Баку, получат временные надбавки к зарплате за оказание амбулаторно-поликлинической помощи больным коронавирусом COVID-19.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, надбавки медработникам будут выплачиваться в период с 1 июля по 1 октября в трехкратном размере их ежемесячной зарплаты.

Как сообщалось, по состоянию на 25 июля 2020 года в Азербайджане зафиксировано 29 633 зараженных коронавирусом. При этом 22 082 человек вылечились, 408 — скончались. На лечении находятся 7,143 тыс. человек.

Minval.az