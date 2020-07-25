В Баку от коронавирусной инфекции умерла врач-терапевт поликлиники № 1 Гулиева Тарана.
Об этом в Facebook сообщили ее родственники.
В Баку от коронавирусной инфекции умерла врач-терапевт поликлиники № 1 Гулиева Тарана.
Об этом в Facebook сообщили ее родственники.
Дата: 2020/07/25 15:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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