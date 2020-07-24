В Азербайджане от коронавирусной инфекции умерла врач-гинеколог Валия Пейкар.
Об этом в Facebook сообщили ее родственники.
В Азербайджане от коронавирусной инфекции умерла врач-гинеколог Валия Пейкар.
Об этом в Facebook сообщили ее родственники.
Дата: 2020/07/25 0:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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