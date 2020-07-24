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AZAL доставил из Алматы на родину 117 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана продолжает выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников в страну. Вечером 24 июля чартерным рейсом авиакомпании AZAL из Алматы на родину прибыло 117 граждан Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

На данный рейс были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Minval.az

Дата: 2020/07/24 22:46

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Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

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