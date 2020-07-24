Кабинет министров принял постановление «Об определении срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, инфицированным коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку».

Согласно решению, в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, установлена ежемесячная надбавка к должностным окладам медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, инфицированным коронавирусом нового типа (COVID-19), в размере трехкратной месячной заработной платы.

Установленная срочная надбавка будет оплачиваться пропорционально дополнительному рабочему времени с 1 июля по 1 октября 2020 года.

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию совместно с Министерством финансов должны решить другие вопросы, вытекающие из этого решения.

Minval.az