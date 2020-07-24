Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы выступил перед нашими соотечественниками, собравшимися перед посольством Азербайджана в Москве, об этом сообщили в пятницу ряд СМИ.

По словам посла, «ситуация в данный момент сложная».

«Никогда не стоит забывать, что вы живете в России, и большинство из вас являются гражданами России. Эта страна дает вам хлеб. Естественно, есть определенные силы, это нельзя ни от кого скрыть… Большинство из вас молоды и образованы, не хочу от вас скрывать тот факт, что ситуация сложная. Мы всегда должны дружить с этой могущественной страной. Я верю, что этот вопрос решится», — сказал он.

Minval.az