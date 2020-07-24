Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству решить вопрос с финансированием двух водных проектов, включив их в инвестиционную программу на текущий год.

Такое поручение президент сделал в четверг на видеосовещании, посвященного состоянию водных ресурсов.

Глава МЧС Кямаледдин Гейдаров на совещании сообщил, что в 2014 году и в 2017 году планировалась реализация двух водных проектов – определение водного баланса страны и анализа, как подземных ресурсов, так и поверхностных рек и озер, а также оценки технической безопасности гидроузлов. При этом по его словам оба проекта оказались нереализованными из-за отсутствия финансирования.

«В 2014 году мы заключили контракт с нидерландской компанией Deltares на определение водного баланса и анализа рек и озер, подземных ресурсов. К сожалению, после 2014 года из-за отсутствия финансирования проект был приостановлен. Кроме этого, есть необходимость в выделении средств для оценки безопасности ряда гидроузлов по контракту, заключенного в 2017 году с японской компаний Кахиша», — сказал Гейдаров (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

Министр добавил, что стоимость контракта с японской компанией составляет $9 млн.

«Почему этот контракт не был выполнен? Он был заключен в 2017 году, прошло три года, почему он не был реализован?», — сказал президент Ильхам Алиев.

Министр финансов Самир Шарифов, в свою очередь, заявил, что в рамках проекта с Deltares предусматривалось, что МЧС выделит $2 млн, еще часть средств выделит ОАО «Азерэнержи». «Но по неизвестным причинам этот вопрос так и не был решен, хотя у обеих структур имелись средства для его финансирования», — отметил глава Минфина.

В ответ на это, Гейдаров заявил, что МЧС на этот проект выделил $2 млн, Азерэнержи — $3 млн, остальные средства должны были быть выделены из госбюджета.

«Вы должны были поднять вопрос. Средства не были предоставлены, и вы не подняли вопрос. Сейчас я поручаю премьер-министру решить эту проблему как можно скорее и выделить средства из инвестиционной программы этого года для решения этой проблемы», — сказал И.Алиев, обращаясь к Гейдарову.

Глава МЧС на совещании также отметил, что в ближайшее время решится вопрос применения современных средств измерений для улучшения учета воды.

Гейдаров также высказал ряд предложений, которые позволят увеличить запасы водных ресурсов: оказание государственной поддержки производителям по применению современных водосберегающих технологий полива на пахотных землях; подготовка и реализация мероприятий по очистке и повторному использованию коллекторно-дренажных сточных вод; строительство небольших водохранилищ и водохранилищ для сбора дождевой воды в горных реках, где позволяет рельеф.

«В вопросе аккумуляции воды в горных реках зимой после периода орошения мы провели исследования с Институтом геологии Национальной академии наук Азербайджана. Нам нужны иностранные эксперты для его реализации, и мы, вероятно, пригласим их после пандемии. Потому что, естественно, вода в Куре уменьшается. Мингячевирское, Варваринское, Шамкирчайские и другие водохранилища обеспечивают наши основные водные ресурсы. Поэтому нам необходимо очистить реки Варвара, Турьянчай и Аличай, чтобы увеличить полезную емкость существующих водохранилищ в будущем», — добавил глава МЧС.

Minval.az