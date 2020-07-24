«Было установлено, что у погибшего героически в результате армянской провокации в направлении Товузского района майора ВС Азербайджана Новрузова Анара Гюльверди оглу 1976 года рождения имелась кредитная задолженность Kapital Bank. Банк списал этот долг».

Об этом заявил на запрос Modern.az начальник отдела по связям с общественностью Kapital Bank Парвиз Садреддинов.

Он отметил, что у других военнослужащих, ставших шехидами в июле в боях с армянами в направлении Товузского района тоже имеются банковские задолженности:

«Эти долги тоже будут списаны со стороны банка».

Отметим, что согласно распространившейся информации, задолженность Анара Новрузова банку составляла 12 000 манатов.

Minval.az